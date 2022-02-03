В Саратове на Усть-Курдюмской улице произошло ДТП.

В 7:40 около дома №13а под колеса автобуса №2д попал 33-летний мужчина, который стоял на проезжей части без цели ее перехода.

Его госпитализировали.

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