Домой Рубрики Новости Саратова Автобус 2Д сбил мужчину в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Автобус 2Д сбил мужчину в Саратове По Новости Саратова - 03.02.2022 93 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове на Усть-Курдюмской улице произошло ДТП. В 7:40 около дома №13а под колеса автобуса №2д попал 33-летний мужчина, который стоял на проезжей части без цели ее перехода. Его госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Жители Октябрьского района Саратова остались без воды В саратовских селах построят станции для очистки воды Прошли мероприятия в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Жители Октябрьского района Саратова остались без воды Новости Саратова - 03.02.2022 0 Жители ряда улиц в Октябрьском районе Саратова остались без воды. В зону отключения попали абоненты, расположенные в квадрате улиц: Чернышевского - Большая Садовая - Береговая... В саратовских селах построят станции для очистки воды 03.02.2022 Прошли мероприятия в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве 03.02.2022 В Саратовской области остановили тренировки для детей 03.02.2022 Саратовца задержали с крупной партией марихуаны 03.02.2022