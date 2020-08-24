Через четыре дня, 28 августа, изменится движение автобусов по маршруту №605 «Аркадак – Саратов», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Теперь от остановочного пункта «Аркадак автобусная станция» ежедневный автобус будет отправляться в Саратов в 14:00, а от «Саратов автовокзал» до Аркадака в 9:00.

Раньше из Аркадака автобус отправлялся в 5:55, а из Саратова – в 15:30.

Через Аркадак также следуют маршруты № 501-1 «Саратов – Турки», № 631 «Саратов – Турки», № 631-С «Турки – Саратов».