Серьезное ДТП с пассажирским автобусом произошло днем 18 декабря в областном центре.

По предварительным данным, во Фрунзенском районе Саратова при спуске с горы на улице Новоузенская у междугороднего автобуса маршрута «Саратов — Жирновск» отказали тормоза, он протаранил забор, въехал во двор дома и врезался в 7 припаркованных автомобилей. После чего упал на детскую площадку.

На данный момент известно о 6 пострадавших. На месте работают спасатели и экстренные службы, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В связи с ДТП глава Саратова Михаил Исаев поручил выехать на место происшествия начальнику управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций Андрею Пономареву и представителям районной администрации для координации действий и оказания содействия.

На месте ЧП работают экстренные службы города.

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Сообщается о 8 пострадавших, 6 из которых госпитализировали в состоянии различной степени тяжести.

Уточняется, что 24-летний мужчина доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии.