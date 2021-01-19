С 20 января в Саратовской области меняется расписание автобуса Саратов-Маркс, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов АВ»: 6:15; 10:00; 13:30; 14:50; 18:30. Отправление автобусов от остановочного пункта «Маркс АС»: 6:15; 8:15; 12-00; 15-30.

Также транспортное сообщение между Саратовом и Марксом кроме указанных маршрутов осуществляется межмуниципальными маршрутами регулярных перевозок междугородного сообщения № 602 «Балаково – Маркс – Саратов», № 602-1 «Саратов – Маркс – Балаково», № 602 П-Э «Саратов — Балаково», № 612 «Духовницкое – Балаково – Маркс – Саратов», № 615 «Ивантеевка — Саратов», № 634-А Саратов – Пугачев» № 634-А1 «Саратов – Пугачев», № 644 «Подлесное – Маркс – Саратов», № 646 «Хвалынск – Саратов», № 646-1 «Саратов – Хвалынск» и № 649 «Саратов – Перелюб».