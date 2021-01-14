В Саратовской области из-за неблагоприятных погодных условий отменены междугородние автобусы, сообщает пресс-служба регионального минтранса.
«Саравтовокзал» отменил рейсы по межмуниципальному и междугороднему сообщению. Отменены рейсы на следующих направлениях:
6:00 «Саратов – Балаково»; 6:40 «Саратов-Балтай»; 6:50 «Саратов-Маркс»; 7:00 «Саратов-Балаково», 7:20 «Саратов-Ульяновск» 7:45 «Саратов-Маркс»; 7:50 «Саратов-Балтай»; 8:00 «Саратов-Самара»; 8:10 «Саратов-Лысые Горы»; 8:40 «Саратов-Романовка», 9:00 «Саратов-Маркс», 9:00 «Саратов-Аркадак», 9:40 «Саратов-Белая Гора» и 9:40 «Саратов-Волгоград»; 9:45 «Саратов-Пугачев»; 10:00 «Саратов-Маркс», 10:30 «Саратов-Балаково»; 11:00 «Саратов-Камышин», 11:15 «Саратов-Аткарск»; 11:50 «Саратов-Балтай»; 12:15 «Саратов-Маркс»; 13:00 «Саратов-Маркс»; 13:30 «Саратов-Балтай» и «Саратов-Екатериновка»; 13:40 «Саратов-Пенза»; 13:50 «Саратов-Романовка», 14:00 «Саратов-Балаково».
Аэропорт «Гагарин» работает в обычном режиме.