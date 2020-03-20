Автобусные рейсы из Саратова за границу прекращены до мая. Об этом сегодня заявил директор автовокзала Кирилл Лаврентьев во время проверки замминистром транспорта Иваном Казаченко отправных точек.

В начале встречи чиновник отметил, что работа по минимизации инфекции в общественном транспорте проводится постоянно во всех муниципальных района.

— Закрыты международные рейсы в Казахстан, Беларусь, Армению и Грузию до 1 мая. Зал пребывания пассажиров обрабатывают каждые два часа, а масочный режим введен на 100 процентов, — доложил Лаврентьев.

Автобусы, курирующий в аэропорт «Гагарин», после каждой поездки дезинфицируют. Полчаса проветривают салон, после каждой смены меняют подголовники и моют их с дезобработкой.

— Если у пассажира выявляется повышенная температура, ему сразу же вызываются которую для принятие необходимых мер. Проблемы с обеспечением масками стараемся решить. Из Балакова вчера привезли дезсредство, — уточнил директор.

Водители автобусов рассказали, что почти все пассажиры ездят в масках, а внутри салона развешены памятки.