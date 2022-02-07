Оснастить автобусы трекерами попросили в соцсетях жители Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ЦУР.

Главный аргумент в пользу такой просьбы — не тратить время на ожидание транспорта на остановках, а следить за его передвижением через смартфон.

-МКУ «Транспортное управление» проводится работа с перевозчиками по подключению автобусов к ГЛОНАСС. Транслирование в соцсети не является обязательным. Ряд маршрутов отражены на bus 64 и на «Яндекс Картах». Одним из перевозчиков проводятся работы по отображению маршрута 18д. Уже видны 35, 11, 53, 41, 74, 30, — сообщили в администрации.