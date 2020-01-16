Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» прекратил контракт с защитником Тобином Карберри, сообщает пресс-служба команды.

В августе во время тренировки легионер из США получил тяжелую травму мышцы ног. Восстановление затянулось на четыре месяца. 23 декабря Тобин Карберри впервые вышел на площадку в составе «Автодора». После игры стороны решили прекратить контракт по обоюдному решению сторон.

-Очень рассчитывали на Карберри как на снайпера и организатора игры, но, к сожалению, еще на сборах американский защитник получил серьезную травму и пропустил начало сезона. Последние 3 матча показали, что тот уровень баскетбола, который Тобин показывает после возвращения, на данный момент не соответствует требованиям Лиги ВТБ. У нас нет времени ждать, поэтому мы приняли решение расстаться, — говорит президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов.