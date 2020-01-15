В Энгельсе на улице Маяковского, 4 водитель Mazda припарковался на пешеходной зоне. Фото инцидента в сеть выложила местная жительница, которая возмущена отношением водителя к пешеходам.

— Водители,вот вы мне объясните, если я буду в такие щелки с коляской протискиваться и случайно поцарапаю вашу машину, кто будет виноват? Водитель данного автомобиля — это пешеходная зона! Если вы не в курсе, — написала Алёна Стафурина.

К обсуждению сразу же присоединились местные жители, которые советуют обращаться в ГИБДД и вызывать эвакуатор.

Стоит отметить, что нарушение замечено на оживленном участке улицы: рядом находятся два заведения общественного питания, поэтому в этом месте ходит много людей.