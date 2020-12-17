В одном из пабликов соцсети Instagram рассказали об очередном автохаме, который устроил фотосессию на пешеходной зоне.

Водитель Mazda пригнал свою иномарку в новогодний тоннель на Театральной площади.

—Дед Мороз, положи пожалуйста под новогоднюю ёлочку мозги и правила ГИБДД всем нуждающимся, — написали в группе.

Граждан призвали присылать такие фото, чтобы данные шоферов были переданы в ГИБДД.

Напомним, ранее шоферы ставили свои машины под иллюминацией «Звездное небо». Проезд туда загородили вазонами.