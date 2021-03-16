Сегодня, 16 марта, саратовец пожаловался на автохама в соцсетях.

Неизвестный водитель SsangYong бросил свой автомобиль на пешеходном переходе на улице Рахова 96.

В итоге транспорт мешает остальным гражданам.

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