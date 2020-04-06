Даже в период карантина при коронавирусе на улицах полно автохамов, которые не перестают удивлять своей наглостью.

В нашу редакцию обратились читатели с просьбой помочь наказать любителя парковаться по-удобнее. На пересечении Белоглинской и Чапаева под знаком «Парковка для инвалидов» оставил свою машину недобросовестный саратовец.

— Автомобилист на ВАЗ-2115 не стесняется нарушать прям возле отдела полиции, — сообщают очевидцы инцидента.

Действительно, нарушитель припарковался напротив отдела полиции Октябрьского района. Информация передана сотрудникам ГИБДД.