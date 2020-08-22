Вчера вечером жителями Саратова был замечен очередной автохам, припарковавшийся на тротуаре в центре города. Фотографиями автомобиля нарушителя делятся пользователи в социальных сетях.

На пересечении улиц Чапаева и Большая Казачья, перед перекрестком на обочине, расположился бордовый автомобиль Lada Priora с регистрационным номером В399НК 164 региона.

Автохам создал большую опасность для пешеходов в центре города. Дело в том, что водитель поворачивающего автомобиля может попросту не заметить пешехода, переходящего дорогу, потому что обзор перегородил бордовый Lada Priora.

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