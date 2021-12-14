Администрация Кировского района Саратова прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о жалобах жителей Солнечного на автохама.

Напомним, местные жители сообщают, что автомобилисты паркуются на ночь около бульвара на Зыбина, 8.

-Администрацией района будет направлен запрос в РЭО ГИБДД УМВД России по г. Саратову о предоставлении сведений в отношении собственника транспортного средства, допустившего парковку на зеленой зоне, с целью последующего составления в отношении нарушителя протокола об административном правонарушении, — ответили в администрации.