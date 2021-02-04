Сегодня, 4 февраля, в Саратове автохамы на Mercedes и Mitsubishi припарковались на тротуаре на улице Кутякова. Об этом сообщили в соцсетях.

Транспорт встал аккурат у дома №3.

В итоге женщине с коляской пришлось обходить машины по проезжей части.



