Домой Рубрики Новости Саратова Автохамы на иномарках припарковались на тротуаре на Кутякова РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Автохамы на иномарках припарковались на тротуаре на Кутякова По Новости Саратова - 04.02.2021 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 4 февраля, в Саратове автохамы на Mercedes и Mitsubishi припарковались на тротуаре на улице Кутякова. Об этом сообщили в соцсетях. Транспорт встал аккурат у дома №3. В итоге женщине с коляской пришлось обходить машины по проезжей части. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Три улицы в Саратове остались без воды Молодой парень погиб в ДТП на трассе в Саратовской области Ковалев: Тусовки коммунистов в дорогих ресторанах и их участие в незаконных акциях неприемлемы ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Три улицы в Саратове остались без воды Новости Саратова - 04.02.2021 0 Сегодня, 4 февраля, в Саратове три улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. В зону ограничений до 19:00 попала Симбирская улица на... Молодой парень погиб в ДТП на трассе в Саратовской области 04.02.2021 Ковалев: Тусовки коммунистов в дорогих ресторанах и их участие в незаконных... 04.02.2021 Мэр Саратова наказал 13 чиновников и коммунальщиков за не расчищенные остановки 04.02.2021 Саратовцы сбывали наркотики и приобщили к этому четырехлетку 04.02.2021