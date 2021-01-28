Масштабная операция «Нетрезвый водитель» пройдет с 29 по 31 января в 10 районах Саратовской области, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Любители пьяной езды из ЗАТО Светлый, Ершовского, Аткарского, Дергачевского, Татищевского, Советского, Новоузенского, Ртищевского, Балаковского и Саратовского районов ждут невеселые выходные. Здесь массовые проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Попавшихся за управлением автомобилем в нетрезвом виде ждет штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав. Повторное нарушение приведет к возбуждению уголовного дела.