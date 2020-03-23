Саратовские инспекторы подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает областная ГИБДД.

За выходные на улицах областного центра было остановлено порядка 15 пьяных водителей, из которых 9 отказались проходить медосвидетельствование, а у одного и вовсе не было прав.

Автомобилистам напоминают, что за нетрезвое вождение грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения от полутора до двух лет. При повторном нарушении — уголовная ответственность с лишением свободы на два года и прав на три года.