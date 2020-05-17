Вчера в Саратове началась операция «Дети — пассажиры», в ходе мероприятия сотрудники дорожной инспекции проверят соблюдение саратовцев правил перевозки несовершеннолетних, сообщает городская госавтоинспекция

По правилам, дети до семи лет перевозятся строго в автокресле. Пассажиры до 12-ти лет могут ездить на переднем сиденье авто только в специальном кресле. На заднем сиденье родители несовершеннолетних от семи до 12 лет могут использовать как специальное детское удерживающее устройство, так и обычный ремень безопасности.

Операция продлится до вторника, 19 мая.