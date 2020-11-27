Домой Рубрики Новости Саратова Автоинспекция просит соблюдать осторожность на дорогах Саратовской области РубрикиНовости Саратова Автоинспекция просит соблюдать осторожность на дорогах Саратовской области По Новости Саратова - 27.11.2020 34 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Госавтоинспекция по Саратовской области обратилась к водителям с просьбой соблюдать правила безопасности при движении по зимним трассам. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА «Ростелеком» отмечает рост востребованности таксофонов универсальной услуги связи в 2020 году Тело мужчины с проломленной головой нашли под Саратовом Мужчина сгорел за обеденным столом в Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ «Ростелеком» отмечает рост востребованности таксофонов универсальной услуги связи в 2020 году Новости Саратова - 27.11.2020 0 Год назад — с 1 ноября 2019 года — по инициативе «Ростелекома» все звонки с таксофонов универсальной услуги связи на любые номера российских операторов... Автоинспекция просит соблюдать осторожность на дорогах Саратовской области 27.11.2020 Тело мужчины с проломленной головой нашли под Саратовом 27.11.2020 Мужчина сгорел за обеденным столом в Саратовской области 27.11.2020 Два человека отправились в больницу после ДТП в Балакове 27.11.2020