В Госавтоинспекции рассказали, в каких случаях участники ДТП могут самостоятельно его оформить.

Это будет возможно при одновременном начилии следующих условий:

— в аварии нет пострадавших людей, только автомобили;

— участвовали только две машины, ответственность владельцев которых застрахована по полису ОСАГО;

— причина происшествия не вызывает разногласий у участников, и зафиксирована в извещении о ДТП (статья 11.1 Закона об ОСАГО).

— При оформлении ДТП по европротоколу, размер страхового возмещения не может превышать 100 тысяч рублей, — напомнили в ведомстве.

Для самостоятельного оформления дорожно-транспортного происшествия необходимо:

— осмотреть повреждения и оценить ущерб со вторым участников аварии. Если ДТП случилось в темное время суток или не в черте населенного пункта, водитель должен быть в одежде из светоотражающими материала.

— Необходимо выяснить у соучастника нет ли у него разногласий. Если таковых не имеется и визуально сумма ущерба не превышает вышеуказанной суммы, то нужно зафиксировать повреждения.

— Фото или видеосъемка должны быть сделаны не позднее одного часа с момента аварии. На изображении должно быть четко видны госзнаки и марки автомобилей, места повреждений и взаимное расположение авто.

— Если авария препятствует движению транспорта — убрать машины с проезжей части.

— Проверить сведения о договоре ОСАГО (адрес, местонахождение страховой компании). Это можно сделать на сайте РСА.

— Заполнить бланк европротокола.

— В течение 5 рабочих дней со дня ДТП потерпевший подает в свою страховую компанию следующие документы: экземпляр бланка извещения о ДТП, заполненный обоими водителями; заявление о прямом возмещении убытков; электронный носитель информации, содержащий фото или видеосъемку авто и их повреждений на месте ДТП (например «флешка»); заявление о том, что информация, на носителе не является откорректированной.