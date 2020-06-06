В Саратове сотрудники ГИБДД будут проверять таксисов. Об это сообщает пресс-служба городской госавтоинспекции.

Мероприятие “Такси” будет проходить с 8 по 17 июня этого года. Связан данный рейд с тем, что с начала этого года было зарегистрировано восемь ДТП с водителями, имеющих лицензию на перевозочную деятельность, в результате чего девять человек получили травмы. Сотрудники патрульно-постовой службы считают, что основной причиной таких аварий является то, что перевозчики намеренно нарушают ПДД.

Характерным примером такого игнорирования законов является авария двух таксистов, которая случилась 3 июня этого года. На пересечении улиц Большая Садовая и Московская водитель Datsun не пропустил ВАЗ-21104 в результате произошло столкновение, на момент аварии в отечественном авто был пассажир, который от полученных травм скончался на месте. Также сотрудники ДПС выяснили, что у второго участника ДТП не было лицензии на перевозку.