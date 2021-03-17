С 12 марта автокомбинат №2 прекращает перевозки по 15 саратовским маршрутам. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Речь идет об автобусах № 223 «Саратов (ЦКР) – поселок Дубки», № 225 «Саратов (ЦКР) – Красный Октябрь», № 229 К «Саратов (пл. Ленина) – поселок Расково», № 232 «Саратов (ЦКР) – Красный Октябрь – Михайловка», № 238 «Саратов (ЦКР) – село Свинцовка», № 241 «Саратов (площадь Ленина) — село Усть Курдюм (Пляж)», № 245 «Саратов (площадь Ленина) — Волжские Дали — село Пристанное», № 247 «Саратов (ЖДВ) — Энгельс (Ярмарка)», № 251 «ТЦ «Хеппи Молл» — село Усть — Курдюм (Пляж)», № 284-Б «Энгельс – Саратов (через Юбилейный)», № 330 «Саратов (ЦКР) – село Юрловка», № 348 «Саратов (площадь Ленина) – село Малая Скатовка», № 445 «Саратов (ЦКР) – Усовка», № 463 «Саратов (ЦКР) – село Елшанка», № 491 «Саратов (Ж/д вокзал) – Светлый».