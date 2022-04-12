В Красном Куте женщину поймали на использовании поддельных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

Так, в результате небольшого ДТП, одна из участниц аварии дала сотруднику ДПС поддельные документы. Оказалось, что документ 38-летней женщины, управлявшей «ВАЗ-2110», с такой серией и номером уже существует.

Задержанная призналась, что в прошлом году в Москве приобрела поддельное водительское удостоверение для использования в личных целях.

По случаю возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы, либо принудительные работы на срок до одного года.