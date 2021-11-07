ДТП произошло 7 ноября в Пугачевском районе Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональной ГИБДД, в 14.50 на 12-м км автодороги Пугачев – Перелюб автомобиль «Renault Logan» во время движения вылетел в кювет.

За рулем иномарки находилась 48-летняя женщина.

В столкновении пострадала сама автоледи и 3 ее пассажира: женщины 66 и 70 лет и 17-летний подросток.

Пассажирам помощь была оказана на месте происшествия, а даму-водителя пришлось отправить в больницу.

Фото: ГИБДД