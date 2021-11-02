Смертельное ДТП произошло рано утром в Энгельсе Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональной ГИБДД, в 4.20 во вторник 2 ноября напротив дома № 13 на улице Гагарина столкнулись «ВАЗ-2114» и грузовой «ISUZU».

За рулем легкового автомобиля находилась 29-летняя женщина.

Грузовиком управлял 28-летний мужчина.

Уточняется, что женщина-водитель получила травмы, от которых скончалась до приезда бригады «скорой».

В «четырнадцатой» в момент ДТП находились также 31-летняя женщина и мужчины 32-х и 25-ти лет. Все они получили травмы и были доставлены в больницу.

Фото: ГИБДД