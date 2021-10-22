Домой Рубрики Новости Саратова Автоледи за рулем «Daewoo Gentra» сбила подростка в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Автоледи за рулем «Daewoo Gentra» сбила подростка в Саратове По Новости Саратова - 22.10.2021 72 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Накануне, 21 октября, напротив дома 46 по улице Радищева в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. 20-летняя автоледи, за рулем «Daewoo Gentra» сбила 16-летнего подростка. В результате ДТП он попал в больницу с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Частный сектор в Саратове остался без воды до вечера Водитель «Daewoo Nexia» в Ленинском районе Саратова влетел в столб Пьяный житель Саратовской области едва не спалил дом из-за сигареты ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Частный сектор в Саратове остался без воды до вечера Новости Саратова - 22.10.2021 0 Сегодня, 22 октября, примерно до 20:00 из-за ремонтных работ часть Саратова останется без воды. Об этом сообщает ОО "КВС". Воды не будет в частном секторе... Водитель «Daewoo Nexia» в Ленинском районе Саратова влетел в столб 22.10.2021 Как создать благоприятные условия для развития 5G в России: комплексное исследование... 22.10.2021 Пьяный житель Саратовской области едва не спалил дом из-за сигареты 22.10.2021 В Ленинском районе Саратова столкнулись «Opel» и «Priora» 22.10.2021