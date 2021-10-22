Накануне, 21 октября, напротив дома 46 по улице Радищева в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
 
20-летняя автоледи, за рулем «Daewoo Gentra» сбила 16-летнего подростка. 
 
В результате ДТП он попал в больницу с травмами.

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