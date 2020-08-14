Владельцам автомобилей с самовольно установленными фаркопами, галогенками и багажниками на крышу начали выписывать штрафы. Об этом автолюбители Саратова рассказывают в социальных сетях.

С нового года в силу вступил новый техрегламент ЕАЭС, который предполагает наказание за самовольное изменение конструкции автомобиля. Это касается фаркопа, фар и багажника. Все подобные доработки отныне должны быть зарегистрированы в установленном порядке. Без процедуры регистрации этих изменений машина будет считаться непригодной к эксплуатации. За это грозит штраф в 500 рублей.

С начала года сотрудники ГИБДД водителей не наказывали, давая время на оформление всех необходимых разрешений. Первые штрафы начали выписывать в августе.

Правила не распространяются на штатно установленные фаркопы и багажники.