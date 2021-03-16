Завтра в Саратове ожидается резкое ухудшение погодных условий и снегопад. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

— Сотрудники госавтоинспекции Саратова обращаются к автовладельцам с просьбой при движении быть предельно внимательными и осторожными. Рекомендуем по возможности воздержаться от дальних поездок, а если это невозможно, необходимо воспользоваться общественным транспортом. Уважаемые водители, при движении в снегопад и при отрицательных температурах выбирайте скорость в зависимости от состояния проезжей части, — говорится в сообщении ведомства.