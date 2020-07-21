Сегодня в социальных сетях появился пост с гневными комментариями местных жителей о невозможности проехать по трассе до Волгограда.

Автолюбители жалуются на какие-то ремонтные работы, часто производимые на этой трассе.

— Два часа простоя на жаре и в пыли. Моторы кипят, нервы не выдерживают, едут по встречке и обочинам. Ещё эта жуткая химическая вонь на протяжении всей трассы от Саратова до Сергиевского, как будто сдохло что-то огромное, завершает прекрасную картину, — пишет автор поста Виктор Козлов.

В комментариях местные жители успокаивают автора поста и рассказывают, что на трассе до Волгограда такое происходит всегда. Федор Савинкин объяснил автору поста причину вечных пробок:

— Потому что в некоторых местах нет асфальта и скорость передвижения по таким участкам максимум 20 километров в час. Огромные ямы, которые просто невозможно объехать. Если хотите оставить подвеску — милости просим, — поделился комментатор.