На железнодорожных вокзалах Волгограда и Саратова установлены автоматизированные камеры хранения ручной клади.
В отличие от традиционных камер хранения плата взимается не за количество
принятых к хранению единиц багажа, а за пользование конкретной ячейкой.
Продолжительность хранения багажа – от 1 до 120 часов – пассажир определяет
самостоятельно. Стоимость зависит от срока хранения. К примеру, аренда ячейки на 1–3
часа стоит 100 руб., на 12–24 – 800 руб. Оплата осуществляется через терминал.
Все ячейки имеют одинаковые габариты: 60 см в высоту, 50 см в ширину и 82 см в
глубину. В качестве ключа для их открытия металлической дверцы применяется чек со
штрих-кодом.
Камеры хранения оснащены звуковой сигнализацией, срабатывающей при
несанкционированном открытии ячейки. Дополнительный контроль сохранности
имущества обеспечивает система видеофиксации.