На железнодорожных вокзалах Волгограда и Саратова установлены автоматизированные камеры хранения ручной клади.

В отличие от традиционных камер хранения плата взимается не за количество

принятых к хранению единиц багажа, а за пользование конкретной ячейкой.

Продолжительность хранения багажа – от 1 до 120 часов – пассажир определяет

самостоятельно. Стоимость зависит от срока хранения. К примеру, аренда ячейки на 1–3

часа стоит 100 руб., на 12–24 – 800 руб. Оплата осуществляется через терминал.

Все ячейки имеют одинаковые габариты: 60 см в высоту, 50 см в ширину и 82 см в

глубину. В качестве ключа для их открытия металлической дверцы применяется чек со

штрих-кодом.

Камеры хранения оснащены звуковой сигнализацией, срабатывающей при

несанкционированном открытии ячейки. Дополнительный контроль сохранности

имущества обеспечивает система видеофиксации.