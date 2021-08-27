Автомобиль жителя Саратова арестовали за неуплату долга, сообщает УФССП по Саратовской области.

Долг, накопившийся за неоплату водоснабжения и водоотведения составил сумму, выше 75 тысяч рублей. Чтобы узнать о материальном положении гражданина, судебный пристав направил запросы в учетно-регистрирующие органы.

По сведениям из ГИБДД, в собственности у должника имелось два автомобиля, один из которых арестовали для принудительного взыскания. Арестованный Mercedes Benz E230 оставлен на ответственное хранение его хозяину, но в случае неуплаты долга он будет продан.