Авария произошла утром 5 ноября в Балакове Саратовской области.

Как сообщили очевидцы происшествия, у магазина «Пятерочка» по адресу: улица Трнавская, 42, — легковой автомобиль «ВАЗ 21013» протаранил сразу 4 припаркованные у маркета машины.

По предварительным данным, во время столкновения были повреждены «Ford», «ГАЗель», «Lada Vesta» и «Skoda».

О пострадавших не сообщается.

Очевидцы утверждают, что за несколько минут до аварии водитель «тринадцатой» отезжал от расположенного рядом алкомаркета.

Фото: соцсети