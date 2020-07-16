Вчера, 15 июля, около 16:00 в Энгельсе произошло необычное ДТП. Об этом появились посты в социальных сетях с фотографиями очевидцев.

В промзоне Энгельса на железнодорожном переезде возле Трубопрокатного завода иномарка Skoda столкнулась с товарным составом. Известно, что в данном столкновении никто не пострадал, кроме машины, у которой сильно повредилась вся передняя часть.

Очевидцы сообщают, что для предотвращения пробок на железнодорожном переезде, были оперативно отцеплены два последних вагона, в которые въехал автомобиль. Остальная часть поезда покинула место аварии, дабы не мешать водителям.