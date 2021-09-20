Автомобиль 38-летнего жителя Саратова арестовали в связи с крупной задолженностью. Об этом сообщает УФССП России по Саратовской области.

Долг перед банком превысил 600 тысяч рублей, в связи с чем кредитор обратился в суд. Началось исполнительное производство. Заемщика уведомили о его начале, но тот не спешил рассчитаться.

Судебные приставы обратились к органам учета и выяснили, что у должника имеется автомобиль «Volksvagen Jetta», который арестовали в связи с неуплатой долга. Если должник не начнет возврат денежных средств, то автомобиль продадут и погасят долг с вырученных денег.