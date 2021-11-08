Домой Рубрики Новости Саратова Автомобилист сбил ремонтирующего фуру водителя под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Автомобилист сбил ремонтирующего фуру водителя под Саратовом По Новости Саратова - 08.11.2021 79 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Автомобилист сбил ремонтирующего фуру водителя в поселке под Саратовом, сообщает пресс-служба УГИБДД. Авария произошла в поселке Сергиевский. Мужчина за рулем ВАЗ-2110 сбил водителя фуры, ремонтировавшего ее. Мужчина скончался на месте. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Минздрав и Минцифры заверили саратовцев, что QR-коды работают 12 месяцев Привившуюся от коронавируса жительницу Энгельса не пустили на публичные слушания За неделю в Саратове произошло 175 пожаров ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Минздрав и Минцифры заверили саратовцев, что QR-коды работают 12 месяцев Новости Саратова - 08.11.2021 0 Сроки действия QR-кодов о прививках по-прежнему будут составлять 12 месяцев. Об этом заявили Минцифры и Минздрав РФ. Некоторые пользователи сайта «Госуслуги» заметили, что срок действия... Привившуюся от коронавируса жительницу Энгельса не пустили на публичные слушания 08.11.2021 За неделю в Саратове произошло 175 пожаров 08.11.2021 В России создадут единую цифровую платформу в социальной сфере 08.11.2021 Как быстро оформить кредит без залога 08.11.2021