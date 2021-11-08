Автомобилист сбил ремонтирующего фуру водителя в поселке под Саратовом, сообщает пресс-служба УГИБДД.

Авария произошла в поселке Сергиевский. Мужчина за рулем ВАЗ-2110 сбил водителя фуры, ремонтировавшего ее. Мужчина скончался на месте.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА