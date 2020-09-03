Вчера, 2 сентября, состоялось заседание технического совета по вопросам городского хозяйства, сообщает пресс-служба администрации Саратова.

На заседании было решено создать еще две пешеходные зоны для жителей города, но для этого придется теперь запретить проезд автомобилистов по данным участкам.

Напомним, спикер госдумы Вячеслав Володин вынес идею о создании большого пешеходного кольца, в которое будут входить несколько новых улиц.

Вскоре верхний ярус набережной Космонавтов после длительных раздумий и споров местных жителей будет закрыт для проезда автомобилей от улиц Некрасова до гостиницы «Словакия», включая площадь Гагарина. Отрезок от улиц 2-я Садовая до Чернышевского по Новой набережной тоже станет пешеходным.

Навсегда перекроют участки некогда автомобильных дорог на улицах Белоглинская и Бахметьевская. Эксперты дорожной отрасли разработают проект организации нового движения.