В областном центре установлены новые дорожные знаки, предупреждает мэрия автолюбителей.

Так, на пересечении Рабочей и Свинцовой в направлении 4-го Рабочего проезда за 100 метров до переходного перехода поставили ограничитель скорости.

Кроме того знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установили по левой полосе на Вольской от Кутякова до Московской, и по правой полосе на Радищева от Московской до Первомайской. Еще подобные знаки будут функционировать по правой стороне на Астраханской от Большой казачьей до Московской.

С апреля по адресу Аэропорт, 30/бв сторону Симбирской установят знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Зона действия». Подобные появится по нечетной стороне от Советской, 23 до Горького, а также справа от дороги на Танкистов от Соколовой до Большой Горной появятся Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Кроме вида транспорта»