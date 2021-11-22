Пожарные расчеты не могли проехать к очагу возгорания в полном составе.

Вечером 21 ноября в доме на Степной, 37 в одной из квартир произошёл пожар.

На место происшествия приехали оперативные службы: «скорая» и три пожарных расчета.

Однако не все пожарные машины смогли проехать к месту происшествия, так как проезд во дворе был загромождён частными автомобилями.

Как сообщили очевидцы, такая картина наблюдается не только здесь, но и в других дворах города. Автомобилисты не ставят свой транспорт на стоянки, предпочитая бесплатный способ хранения своего имущества.