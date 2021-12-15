Горожане сообщают о новой опасности, которая поджидает саратовцев во дворах многоквартирных домов.

Некоторые «находчивые» автомобилисты огораживают самовольно занятые гостевые парковочные места проволокой.

В темноте такая конструкция совсем не видна и люди падают, угодив в «ловушку».

— В то время как власти кричат о безопасной и комфортной городской среде, отдельно взятые граждане плевать на это хотели. Возле дома №6А по 2-му проезду Блинова особо умные автовладельцы отгородили себе на тротуаре парковочное место тонкой металлической проволокой. В предрассветных сумерках серая провисающая проволока просто идеально маскируется под местность. Вот летишь себе на дорогу и не понимаешь, а что пошло не так? А если точно также впишется в нее шеей ребенок?!! — негодует автор сообщения, приложив к посту в группе «Солнечный Саратов» соцсети ВКонтакте фотодоказательства полученной от падения из-за проволоки травмы ноги и самого места происшествия.