Сегодня, 13 июля, у дома 8А по улице Мелиораторов мужчина, управляя автопогрузчиком, сбил женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Саратова.

На месте работают сотрудники ГИБДД, подробности выясняются.