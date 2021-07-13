Домой Рубрики Новости Саратова Автопогрузчик задавил женщину в Саратове РубрикиНовости Саратова Автопогрузчик задавил женщину в Саратове По Новости Саратова - 13.07.2021 192 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 13 июля, у дома 8А по улице Мелиораторов мужчина, управляя автопогрузчиком, сбил женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Саратова. На месте работают сотрудники ГИБДД, подробности выясняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Учения по спасению экипажей стратегических бомбардировщиков прошли в Саратовской области Жители дома на Геофизической жалуются на протекающую крышу Панков: Волга и берег – это общее достояние ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Учения по спасению экипажей стратегических бомбардировщиков прошли в Саратовской области Новости Саратова - 13.07.2021 0 Спасение летных экипажей, условно потерпевших бедствие, выполнили военнослужащие дальней авиации в ходе учения в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны. Летный состав выполнил... Жители дома на Геофизической жалуются на протекающую крышу 13.07.2021 Панков: Волга и берег – это общее достояние 13.07.2021 Директор ООО «КВС» в Саратове попросил еще 3 млрд рублей на... 13.07.2021 Саратовские железнодорожники поддержали донорскую акцию «Сдать кровь ближе, чем кажется» 13.07.2021