Саратовская область стала финальной точкой в маршруте Всероссийского автопробега «Земные дороги российского космоса». Вчера вечером участники прибыли в Энгельс.

Три экипажа стартовали 6 апреля от Музея космонавтики в Москве, чтобы посетить все места, связанные с историей отечественной космонавтики. В необычный путь отправились представители Роскосмоса, Евразийского содружества специалистов туриндустрии и журналисты «Комсомольской правды».

В путевых заметках участников уже встречалась Саратовская область. Михаил Гончаров рассказал, что у мемориала в селе Новоселово, рядом с которым во время тренировочного полета на МиГ-15 в марте 1968 года погиб Юрий Гагарин, они познакомились с семьей, приехавшей с места приземления первого космонавта.

Семья Урусовых из Москвы во время школьных каникул тоже путешествует по космическим местам.

—Мы объездили много мест, связанных с Гагариным, были даже в селе Смеловка Энгельсского района Саратовской области, где совершил посадку первый космонавт. Мы – патриоты. И поэтому, конечно, знаем и чтим в семье имя Гагарина, – рассказала Алена Урусова.

Торжественная встреча была организована при поддержке министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Участники автопробега признались, что это из всех регионов, которые они посетили, в Саратовской области была самая яркая встреча.

В Саратове участники автопробега планируют посетить Народный музей Ю.А. Гагарина и провести круглый стол на тему «Космические объекты российского туризма: как привлечь больше туристов». Кроме того, они передадут памятные артефакты в экспозицию музея.