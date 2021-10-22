Стрит-арт занял 2-е место на фестивале уличного искусства «ФормАRТ».

Как сообщили в областном министерства спорта, в ходе фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормART» саратовский объект на улице Волжской «Лицо времени» авторства саратовца Владимира Куца стал вторым и выиграл денежный приз в размере 150 000 рублей.

Второе место с Куцем разделил художник из Марий Эл Илья Белов с работой «На качелях».

Победил в конкурсе автор из Самары — Дмитрий Горшков с работой «Будущее».