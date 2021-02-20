В сети набирает обороты скандал с запечатлённым на видео незаконным вывозом имущества с территории завода РМК.

Напомним, что по решению суда, на территорию можно беспрепятственно ввозить груз, а вывоз продукции должен сопровождаться соответствующими документами, которые проверяют судебные приставы. Очевидно, предвосхищая такую ситуацию, 1 февраля арбитражный суд Саратовской области принял решение допустить на территорию завода сотрудников ООО «ЧОО «Кедр-Защита» для охраны залогового имущества. Впрочем, привыкших к методам лихих 90-х, саратовские бизнесмены, безраздельно хозяйничавшие на заводе РМК в течение нескольких лет и доведшие его до миллиардных долгов не желают следовать установленной законной процедуре оформления документов на вывоз готовой продукции. Они решили пойти ва-банк и просто забрать, как они считают, то что им причитается. На видео хорошо видно, как одна из машин якобы заезжает на территорию завод, охрана открывает им ворота, в этот момент со двора предприятия прорывается груженный продукцией второй КамАЗ. По сути, в ролике заснят момент преступления — грабеж имущества и компетентным органам стоит обратить на это внимание.

Несомненно, пугать саратовцев страшилками о печальном будущем завода РМК, тратить на это сотни тысяч рублей публикуя в СМИ откровенно клеветнические материалы гораздо проще, чем наладить производство и погасить долги по зарплате и налогам. Но как говорится, кто на что учился. Хищный оскал эпохи лихих 90-х не отпускает некоторых, с позволения сказать, саратовских бизнесменов.

Пока одни в спешке незаконно вывозят имущество, новое руководство завода РМК провело общее собрание кредиторов, на котором был выбран новый конкурсный управляющий. Похоже период безвластия заканчивается, а это означает, что в скором времени завод РМК возобновит свою работу, счёта будут разблокированы и рабочие смогу наконец получить долги по зарплате.