Двое жителей Заводского района решили на преступление, чтобы расплатиться за долг.

Так, ночью они украли из трех легковушек имущество и хотели продать его утром. Однако их «спалили» соседи ближайшего дома и вызвали полицию.

На допросе парни признались, что задолжали денег. У двух машин были открыты двери, а над третей пришлось «поработать».

В Ленинском районе история с машиной тоже толкнула саратовцев на кражу.

На их счету оказалось шесть автопреступлений. Причина простая — требовались деньги на ремонт личного транспорта.

Один из задержанных признался вину и рассказал, что у него был подельник, который стоял на стороже. В основном их добычей был аккумуляторы.

Теперь задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.