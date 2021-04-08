Сегодня, 8 апреля, в саратовском государственном техническом университете в преддверие первого полета человека в космос состоялось открытие бюста первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Открыли его ректор СГТУ Олег Афонин и почетный президент СГТУ Дмитрий Аяцков.

В торжественной церемонии, помимо ветеранов Байконура и полигона Капустин Яр присутствовали студенты и преподаватели.

Бывший губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков рассказал, какая история связана с сегодняшним событиям. Оказалось, по принятому в Москве решению в рамках организации празднования 60-летия полета Гагарина, во всех странах, где успел побывать первый космонавт в ходе зарубежных визитов устанавливаются его бюсты. Один из них и сделали, специально для СГТУ.

—Теперь Гагарин не только именем своим с СГТУ, теперь он сам в нашем университете, — заявил Аяцков.