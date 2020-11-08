Представители азербайджанской диаспоры в Саратове сегодня, 8 октября, пытались устроить автопробег с флагами Азербайджана по улице Чапаева. Свидетелем стал корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Несколько автомобилей с государственными флагами Азербайджана выехали на центральную улицу и попытались проехать по ней, громко сигналя. Шествие было остановлено сотрудниками ГИБДД и Росгвардии, что привело к большой пробке на Чапаева, по которой проходит несколько маршрутов общественного транспорта.

На вопрос журналиста о происходящем, один из участников незапланированной массовой акции ответил, что сегодня у азербайджанского народа праздник.

Очевидно, что шествие посвящено взятию Шуши – города на спорных армяно-азербайджанских территориях в Нагорном Карабахе, о взятии которого сегодня сообщили некоторые азербайджанские и турецкие СМИ. Армянские новостные агентства эту информацию опровергли.

Также, завтра, 9 ноября, в Азербайджане отмечается День государственного флага. Возможно, шествие приурочено к нему.