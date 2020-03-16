Ажиотажа гастарбайтеров на границе с Казахстаном из Озинок не наблюдается. Такую информацию предоставили в пресс-службе пограничного управления по Саратовской и Самарской областям.

Иностранцы без проблем могут покинуть Россию, однако только по загранпаспортам. В связи с этим корреспондент «НС» уточнил в пресс-службе управления, нет ли задержанных мигрантов:

— Со своей стороны мы предупреждаем уезжающих людей о возможных проблемах на соседней границе. У нас нет цели удержать кого-то, пускаем всех, — уточнили в пресс-службе.