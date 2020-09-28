В Саратовской области из-за антициклона еще неделю будет бабье лето. Об этом сообщила синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева.
Порывы восточного и юго-восточного ветра днем достигнут 14-15 метров в секунду.
Ночью температура опустится до 3-8 градусов тепла, в пониженных местах до минус 2, днем вырастет до 17-22 градусов.
В областном центре ночью ожидается от 4 до 6 градусов тепла, днем около 20.
Юго-восточный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду.
Температура на два градуса выше климатической нормы.