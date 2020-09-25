В Саратовской области продолжится сухая и аномально теплая погода.

Как рассказал корреспонденту «Новостей Саратова» руководитель Саратовского Гидрометцентра Михаил Болтухин, по районам области температура превышает от одного до пяти градусов климатическую норму.

Максимальная температура в полдень составит от 18 до 23 градусов, в Саратове от 20 до 22 градусов тепла.

Ночью столбик термометра опустится до 6-11 градусов, в Саратове до 8-10 градусов.

Ветер будет дуть с востока, его порывы достигнут 4-9 метров в секунду, после полудня 14 метров в секунду.

Кроме того, возобновилась высокая пожароопасность, четвертого класса горимости.

Необходимо быть предельно осторожным с огнем.