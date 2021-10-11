До конца недели в Саратовской области сохранится теплая осенняя погода бабьего лета. Об этом сообщает начальник регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло.

До конца недели будет сохраняться преимущественно сухая погода. Иногда в регионе будет переменная облачность и облачная погода с прояснениями.

Ночью температура воздуха опустится от -3 до +2, а днем ожидается до +12 и +17 градусов. Ветер ожидается южный, со скоростью 8-13 метров в секунду.

Цветайло сообщает, что такие погодные условия благоприятны для фазового развития озимых культур.

Утром на территории Саратовской области местами ухудшится видимость из-за дымки и тумана до 500-1000 метров.

Саратовская области по-прежнему остается в зоне влияния антициклона. Несмотря на падение атмосферного давления, до конца недели сохранится антициклональный характер погоды.

На будущих выходных погода ухудшится — на территорию Саратовской области вернутся дожди. С 15 октября местами ожидаются осадки и изменение направления ветра с южного на западное.

Через неделю, 18 октября, в отдельных районах Саратовской области прогнозируют небольшие дожди.